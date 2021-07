Alle personer over 16 år i DK kan få vaccination

Ritzaus Bureau Fredag, 09. juli 2021 - 17:02

Alle personer, der bliver 16 år eller derover i 2021, er nu blevet inviteret til vaccination imod coronavirus.

Det oplyser Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse fredag.

Senest er det målgruppen med de 30-34-årige, der har fået mulighed for at bestille tid til vaccination.

Inden længe får forældre til personer i målgruppen 12-15-årige også invitation til deres barns vaccination i deres e-Boks.

- Jeg håber, at de unge tager godt i mod vaccinationstilbuddet og hurtigt får bestilt tid, så vi også kan få bremset smitten i de yngre aldersgrupper, siger Helene Bilsted Probst, vicedirektør i Sundhedsstyrelsen.

Torsdag viste tal fra Statens Serum Institut (SSI), at der den seneste uge havde været særligt høj smitte blandt unge i 20'erne.

Ifølge SSI's tal havde der over ugen været 3661 smittetilfælde i Danmark, og 1516 af disse - eller 41 procent - var blandt mænd og kvinder i 20'erne.

- Lige nu ser vi let stigende smittetal blandt de yngre, som jo blandt andet kan skyldes, at mange samles ved sommerens festlige begivenheder, og at der er en mere smitsom variant i omløb.

- Derfor er det rigtig vigtigt, at også de unge bliver vaccineret, så vi får helt styr på epidemien, siger Helene Bilsted Probst.

Sundhedsstyrelsen venter, at alle personer over 12 år, der ønsker at blive vaccineret, vil være færdigvaccinerede inden 29. august.

Torsdag var over 2,2 millioner færdigvaccinerede herhjemme. Det svarer til 38,2 procent eller mere end en tredjedel af den samlede befolkning.

Antallet af færdigvaccinerede dækker over dem, der har fået to stik med enten Pfizer-, Moderna- eller AstraZeneca-vaccinen eller et stik med Johnson & Johnson-vaccinen.

Af de fire vacciner er det kun Pfizer- og Moderna-vaccinen, man bliver tilbudt igennem det officielle vaccinationsprogram.

De to andre vacciner tilbydes via en tilvalgsordning.