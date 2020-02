Personalerejser koster sundhedsvæsenet dyrt

Jørgen Schultz-Nielsen Lørdag, 29. februar 2020 - 09:07

Air Greenland må gnide sig i hænderne over den million-indtægt, der er resultat af læge- og sygeplejerskemanglen her i landet.

I et paragraf 37 svar til Demokraternes Anna Wangenheim fra Naalakkersuisoq for Sundhed Martha Abelsen fremgår det nemlig, at Sundhedsvæsenet brugt over 16 millioner kroner til at dække lægers og sygeplejerske til- og fratrædelselser.

Beløbet er reduceret

Det er lykkedes Sundhedsvæsenet at få reduceret omkostningerne til disse rejser i forhold til 2018 med knap 3,5 millioner kroner, men 2019-beløbet er fortsat højere end i årene 2016 og 2017.

Vikarer og korttidsansætte udgør langt den største del af personalet i det grønlandske sygehusvæsen. Således oplyser Martha Abelsen, at man har 30 fastansatte læger og 140 fastansatte sygeplejersker til henholdsvis 100 og 300 stillinger.

Det lykkedes imidlertid Sundhedsvæsnet at nedbringe sine omkostninger til vikarer i 2019 med 14,6 millioner kroner i forhold til året før.

Antal sygedage er ukendt

Om det pressede sygehusvæsen går ud over medarbejdernes trivsel med flere sygedage til følge for den enkelte medarbejder, kan Martha Abelsen ikke oplyse.

- Sundhedsvæsnet oplyser, at det med de nuværende systemer for registrering af arbejdstid for sundhedsfaglige personale, ikke er muligt at trække oplysninger om sygefravær, skriver naalakkersuisoq.

Martha Abelsen oplyser i øvrigt, at Sundhedsvæsnet her i år vil gennemføre en arbejdsmiljøundersøgelse blandt medarbejderne.