Personale i handicapinstitutioner skal oprustes

Kassaaluk Kristensen Fredag, 09. december 2022 - 09:45

Der er behov for efteruddannelse af pædagogikuddannede medarbejdere i døgntilbud til personer med handicap.

Derfor vil Naalakkersuisut arbejde for at oprette en efteruddannelse målrettet til personale, der er uddannet indenfor pædagogik. Det er et af målene, som Naalakkersuisut har nedskrevet i deres handleplan for landsdækkende døgntilbud til personer med handicap.

- Vi skal blive endnu bedre til at klæde personalet på, ved at give dem faglige redskaber og efteruddannelse, og denne strategi danner rammen for det, siger Naalakkersuisoq for Børn, Unge, Familier og Sundhed Mimi Karlsen.

Efteruddannelse for allerede uddannet personale er nødvendig, da socialpædagogikuddannelsen i Grønland er en generalistuddannelse og forbereder ikke i tilstrækkelig grad de uddannede til at arbejde på det specialiserede socialområde, lyder det i handleplanen.

Ufaglærte får eget introforløb

Personalet i døgntilbud til personer med handicap er ofte ufaglært. Og med generelt stort skift af personale sættes der store krav til de fastansatte at oplære de nye medarbejdere igen og igen i forhold til pleje og generel omsorg til beboere i døgntilbuddene.

Forstanderne oplever ifølge naalakkersuisut, at nye ansatte siger op på grund af manglende viden på området.

Med handleplanen lægger Naalakkersuisut op til, at ufaglærte nyansatte får eget introforløb, som eventuelt kan afvikles som onlinekurser.

Onlinekurser ses som mulighed

- Store geografiske afstande er en hindring for at sende medarbejdere på kursus. Løsningen på dette kan være at afholde kurser online eller udvikle et undervisningsmateriale, som medarbejderne har mulighed for at orientere sig i på egen hånd, beskriver naalakkersuisut i løsningsforslaget.

Udviklingen af opkvalificeringstilbuddet skal udarbejdes mellem socialstyrelsen og det landsdækkende handicapcenter Pissassarfik samt døgntilbuddene.