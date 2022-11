Person tilskadekommen: Måtte hoppe ud af brændende hus

Thomas Munk Veirum Fredag, 11. november 2022 - 12:07

Fredag morgen har der været brand i et rækkehus i Qasigiannguit.

Politiet oplyser til Sermitsiaq.AG, at man kl 06.33 fik en anmeldelse om en brand i et rækkehus på Karl Olsvig Vej i byen.

Politi og brandvæsen har evakueret tre personer fra den brændende bygning samt tre personer fra de syv naborækkehuse, da man frygtede, at branden kunne sprede sig via tagkonstruktionen.

- Én person kom til skade, da vedkommende måtte hoppe fra et vindue i ca. seks meters højde for at undslippe branden. To andre personer er til observation for røgforgiftning, oplyser Grønlands Politi til Sermitsiaq.AG.

De resterende beboere fra nabobygningerne havde selv forladt deres boliger. Brandvæsenet har ifølge politiet slukket branden, men arbejder fredag middag fortsat med efterslukning på stedet.

Politi og brandvæsen ved endnu ikke, hvad der har forårsaget branden.