Person anholdt for overtrædelse af karantæneregler

Merete Lindstrøm Tirsdag, 27. april 2021 - 14:21

Natten til lørdag fik vagtcentralen i Nuuk en anmeldelse om en person, der for nyligt var indrejst til Grønland. Personen havde i stedet for at overholde reglerne om karantæne efter indrejse valgt at tage på værtshus i hovedstaden.

Ved politiets ankomst til værtshuset var personen svært beruset, og der blev først afgivet forklaring om, at ankomsten til Grønland var for 12 dage siden.

Politiet oplyser, at den mistænkte efterfølgende forsøgte at flygte fra gerningsstedet, men at patruljen hurtigt fik anholdt og sigtet personen for overtrædelse af reglerne om forholdsregler efter ankomst til Grønland i forbindelse med Covid-19.

Sigtede har erkendt, at indrejsen reelt var sket torsdag d. 22. april og Grønlands Politi efterforsker omfanget af lovovertrædelsen med henblik på at kortlægge om der er sket andre brud på reglerne.

Opfordrer til forsigtighed

Grønlands Politi melder stadig om få sager, der handler om overtrædelse af regler til forebyggelse af spredning af Covid-19. De appellerer dog alligevel til, at personer, der ankommer til Grønland, overholder reglerne.

- Du satser og udfordrer skæbnen på andre menneskers vegne. Selvom du er testet negativ, dagene inden du steg på flyveren mod Grønland, så er det ikke en garanti for, at du ikke er blevet smittet i timerne op til din afgang. Vi kan kun holde smitten ude ved at være stensikre på, at alle, der rejser ind i landet, er testet negative fem dage efter deres ankomst, udtaler leder af vagtcentralen, Johan Westen.

Af hensyn til smitteopsporing er der foretaget gen-testning. Personen er testet negativ, og hændelsen har derfor ikke givet anledning til yderligere tiltag omkring smittesporing fra politiets side, lyder det.