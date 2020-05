Permagreen vender kajakken og giver millionoverskud

Redaktionen Tirsdag, 19. maj 2020 - 14:34

Efter to år med underskud kæmper Grønlands største entreprenørselskab, Permagreen, ikke længere med røde tal på bundlinjen.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Selskabet kom ud af 2019 med et overskud før skat på 9,6 millioner kroner mod et underskud på 7,9 millioner kroner i 2018.

- Vi fik et tilfredsstillende resultat, siger den nye administrerende direktør Jeppe Steffensen.

I 2019 voksede omsætningen til 391 millioner kroner mod 302 millioner kroner året før. 2019-omsætningen var dermed en af de største Permagreens historie.

Den 32-årige Jeppe Steffensen afløste den 1. april i år den mangeårige topchef i virksomheden, Preben Kold Larsen, der er 64 år.

Permagreens 2019-overskud før skat var 1,5 millioner kroner under, hvad ledelsen havde ventet. Forklaringen er, at der var en langsom start på året, hvor entrepriseprojekterne ikke udviklede sig i det tempo, selskabet havde ventet. Desuden var der øgede omkostninger i forbindelse med, at virksomheden skiftede over til et nyt økonomistyringssystem.

- Fra maj og frem til udgangen af året gav vi den en ordentlig skalle. I den periode fik vi virkelig bygget noget. Resultatet er rigtig, rigtig godt. Og heldigvis fortsætter vi de gode takter i 2020, siger Jeppe Steffensen.

