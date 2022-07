Permagreen skal opføre det nye Diabetescenter

Merete Lindstrøm Onsdag, 06. juli 2022 - 09:48

Knap er den gamle brandstation revet ned, før det nye byggeri på grunden skal påbegyndes. På den centrale beliggenhed i Nuuk tæt ved Dronning Ingrids Hospital skal et nyt Diabetes Center stå klar til at forbedre indsatsen for patienterne om godt to år.

Det er en optimistisk naalakkersuisoq for Børn, Unge, Familier og Sundhed, Mimi Karlsen, der ser frem til opførelsen.

- Samfundet har gennem de seneste år oplevet en stigning i forekomsten af type 2-diabetes og andre livstilsrelaterede sygdomme, derfor glæder det mig at vi med opførelsen af det nye Steno Diabetes Center kan forbedre vores indsats på området og dermed borgernes livskvalitet, udtaler hun i en pressemeddelelse.

Skal behandle flere sygdomme

Placeringen skal sikre et tæt samarbejde mellem centeret og hospitalet, til gavn for centerets brugere. Steno Diabetes Center– Inuunerissaavik er en integreret del af Det Grønlandske Sundhedsvæsen, hvor centeret skal være behandlings- og videnscenter for hele landet til gavn for alle patienter med diabetes, forhøjet blodtryk og kronisk obstruktiv lungesygdom, oplyser naalakkersuisut.

Midlerne til opførelsen af centeret er doneret af Novo Nordisk Fonden og naalakkersuisut har nu efter længere tids forhandlinger indgået kontrakt med den lokale entreprenør Permagreen, der vil forestå byggeriet.

Projektforslaget til det 2500 m2 store byggeri er udarbejdet af Friis og Moltke arkitekter, Rambøll og Permagreen.