Permagreen har fået ny direktør

Redaktionen Onsdag, 08. april 2020 - 10:18

Det er med stor tilfredshed, at Permagreen har gennemført det planlagte direktørskifte pr. 1. april. Det oplyser bestyrelsesformand Jens R. Lauridsen i en pressemeddelelse.

Direktionen består fremadrettet af administrerende direktør Jeppe B. Steffensen og produktionsdirektør Jesper J. Petersen. Nu tidligere direktør Preben Kold overgår til en nyoprettet stilling, hvor han får ansvaret for salg og udvikling i Permagreen.

Den nye direktør, Jeppe B. Steffensen, tiltrådte ​​​​​​stillingen som vicedirektør i firmaet for et år siden.

- Gennem de sidste tolv måneder har Jeppe lært Permagreen grundigt at kende, og det er derfor med stor tillid og tiltro til ham, at Preben Kold giver stafetten videre, lyder det fra bestyrelsen.

Glad for at beholde afgående direktør

- På bestyrelsens vegne vil jeg gerne takke Preben for hans store arbejde i Permagreen, og ikke mindst for at have skabt det Permagreen, som vi alle kender i dag. Bestyrelsen er samtidig utrolig glad for, at Preben stadig er en del af udviklingen af Permagreen i nogle år endnu.

Jesper J. Petersen, der fremover skal være produktionsdirektør, har siden 2011 været ansvarlig for Permagreen i Sydgrønland. Jesper og hans familie flyttede til Nuuk i august 2019 i forbindelse med planlægningen af generationsskiftet. Han er pr. første 1. april tiltrådt stillingen som produktionsdirektør.

-Med den nye konstellation er det planlagte generationsskifte godt i gang, og vi er sikre på, at Permagreen stiller med det absolut stærkeste hold til at udvikle og lede virksomheden fremover, lyder det fra bestyrelsesformand Jens R. Lauridsen på bestyrelsens vegne.