Smeltende permafrost giver bekymring for drikkevand i Ilulissat

Jensine Berthelsen Mandag, 16. oktober 2023 - 11:45

Det har fået formand for Atassut, Aqqalu Jeremiassen, til at rette fokus på drikkevandet i Ilulissat med et forslag, han har fremsat på efterårssamlingen.

Han ønsker en redegørelse om, hvorvidt drikkevandssøen i Ilulissat er fremtidssikret overfor problemer som følge af optøning af permafrost.

Aqqalu Clasen Jeremiassen henviser til undersøgelser, der påviser at smeltevandet under indlandsisen er saltvand, og at det vil være katastrofalt for Ilulissat, der også er en stor fiskeindustriby, hvis det nuværende vandreservoir bliver en blanding af fersk og saltvand.

Han foreslår som en løsning at benytte en anden sø, nemlig Amittorsuaq søen. Jeremiassen mener, at søen er mere egnet til vandforsyning, da den ligger ved fjeldsiden og ikke i midten af lavtliggende slette.

Drikkevandsplan for hele landet

Aqqalu Jeremiassen har i sit forslag rettet fokus på drikkevandet i Ilulissat, da det er et aktuelt problem, og der er risiko for at drikkevandsreservoieret i nær fremtid bliver ubrugelig.

Det ser ud til, at han har ramt plet på et problem, der kræver særlig opmærksomhed. For Naalakkersuisut fremkommer med et ændringsforslag, der ikke blot har et lokalt afsæt, men som fokuserer på problemet over hele landet:

- Drikkevandsforsyning generelt er et vigtigt emne. Rent drikkevand er en vigtig forudsætning for folkesundheden og samfundsudviklingen i hele landet, pointerer Naalakkersuisut og fortsætter:

Vil lave plan for hele landet

- Derfor arbejder Naalakkersuisut løbende med at sikre den fremtidige vandforsyning i hele landet. Naalakkersuisut er opmærksomme på, at drikkevandet i hele Grønland skal fremtidssikres. Derfor er det også et emne, som Naalakkersuisut har arbejdet med igennem noget tid.

Med disse begrundelser har Naalakkersuisut valgt at fremkomme med ændringsforslag til forslaget:

"Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en plan for at sikre den fremtidige vandforsyning i Ilulissat samt for finansiering. Endvidere skal der laves plan for vandforsyningen i hele Grønland. Dette omdeles til Inatsisartut på FM2024."

Forslaget er sendt til udvalgsbehandling og andenbehandlingen sker fredag den 10. november.