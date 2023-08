Et perfekt tidspunkt

Redaktionen Torsdag, 03. august 2023 - 15:45

Ivaaq Kriegel nyder for tiden sin ferie, men når at komme tilbage til sin stilling som underviser på Ilinniarfissuaq, inden han sætter sig på direktørstolen i Grønlands kulturhus, Katuaq, den 1. september.

Det skriver avisen AG.

- Jeg søgte jobbet for at udfordre mig selv, siger han.

- Jeg er selv spændt på, hvordan jeg kommer til at løfte opgaven som direktør for Katuaq. Jeg glæder mig mest til at være med til at videreudvikle og udtænke nye tanker for huset. Jeg ved, at det går rigtig godt i huset og der er fantastiske medarbejdere, så det skal vi arbejde videre på, siger han.

Ivaaq er ikke ukendt med Katuaq. Han har som ung arbejdet der i fem år i forskellige stillinger.

- Vi var jo unge dengang, så vi rendte rundt og kiggede i kælderen og så hvad der lå der. Gik op på loftet for at snage deroppe, så jeg kender huset godt, siger han med et lille grin.

Det er selvfølgelig ikke det samme, at være piccolo, kioskmedarbejder og receptionist, som at være direktør, men da han skrev ansøgningen, var det ikke svært for ham at se, hvad han forestillede sig for husets fremtid, hvis han stod i spidsen for det.

Blandt andet har han en drøm om, at Katuaq serverer mad i restauranten med grønlandske råvarer.

Hans ansøgning var en af de udvalgte og han kom videre til en samtale. På sin søn Manus syvårs fødselsdag, som var spækket med planer for besøg fra skolekammeraterne i første klasse, samtidig med at der skulle gøres klar til kaffemik dagen efter.

Da AG er på besøg, har hans datter, Nina, niårs fødselsdag dagen efter.

