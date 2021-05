Perfekt rollemodel – indtil det går galt

Redaktionen Torsdag, 06. maj 2021 - 11:08

Da Nauja Lynge var ung, gjorde hun alt for at skjule, at hun var grønlænder. Hun farvede sit hår lyst. Hun grinede ad grønlænder-jokes, det skriver avisen AG.

Hun var klassens sjove pige. Hun havde mange venner. Og klarede sig godt i Danmark.

Hendes mor, Ella Lynge, var efter en skilsmisse flyttet til Horsens i Danmark. Nauja Lynge var 8 år og i første omgang dybt ulykkelig over at forlade sin hjemby Nuuk.

- Min mor siger, at jeg græd uafbrudt i et halvt år, fortæller Nauja Lynge.

- Jeg var meget, meget glad for min far. Jeg ligner ham af sind. Jeg var fars pige. Det var vidunderligt at vokse op i Grønland. Da vi skulle flytte til Danmark, havde jeg følelsen af at blive flået midt over. Min søster og jeg var to sorte hårtoppe, som blev smidt ned over Horsens.

Efterhånden fandt hun sig til rette i Danmark og blev ”den perfekte rollemodel”.

- Min mor var oppe på dupperne. Vi to søstre blev opdraget til at opføre os perfekt, altid at komme til tiden. For det lægger danskerne vægt på, sagde hun. Jeg skulle hele tiden bevise, at jeg var bedre end dem, husker Nauja Lynge.

- I 40 år fornægtede jeg min grønlandske baggrund. Jeg ville for alt i verden ikke leve op til de fordomme, der er om grønlændere i Danmark. Jeg gik på æggeskaller. Jeg spillede skuespil. Jeg var ikke mig selv.

