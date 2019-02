Per Rosing: Grønland har mistet en stor stemme

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 15. februar 2019 - 15:35

Den grønlandske operasangerinde, Ida Heinrichs, død giver genlyd over hele Grønland. Ida Heinrich var, er, og vil altid være et forbillede for mange, der arbejder med musik i Grønland, mener Per Rosing.

- Hun viste os, at grønlændere også kan synge opera. Hun gav så meget, når hun sang, siger Per Rosing til Sermitsiaq.AG.

Per Rosing er uddannet cand. pæd. i musik, og har været musiklærer i mange år. Han er komponist og dirigent, og har oplært Ida Heinrich, da hun startede sin sangkarriere.

Han er meget påvirket af, at Grønland nu har mistet en stor stemme.

- Det, vi grønlændere i dag har mistet, er en person, der giver kærlighed til alle gennem sine sange. Hun var kendetegnet for sange, der giver kærlighed. Når hun sang gav hun teksternes følelser, der nåede helt ind under huden af publikum, fortæller Per Rosing.

Rollemodel for alle

Siden 2016 har Ida Heinrich kæmpet mod uhelbredelig kræft. Hun fik diagnosen tarmkræft, der senere bredte sig til andre dele af kroppen. Trods kemobehandling, strålebehandling og operationer, fortsatte hun med at synge opera. Hendes seneste udgivelse er 'Pigaara Ilunni Assit', der blev udgivet sidste år.

Ida Heinrich døde efter længere tids sygdom i dag fredag den 15. februar klokken 11:35.

Dirigenten, der også har arbejdet meget med operasangerinden, mener, at Ida Heinrich gav inspiration til mange mennesker.

- Hun var en rollemodel. Jeg er overbevist om, at rigtig mange unge interesserede sig for musik på grund af hende. Der var mange, der elskede hende og så op til hende, fortæller Per Rosing.

Ærværdig

Per Rosing mener, at Ida Heinrich vil blive ved med at inspirere unge. Også efter hendes død. Han pointerer, at Ida Heinrich gang på gang har tryllebundet publikum, når hun gav forestillinger.

- Hun var ærværdig, fordi hun gennem musik og sang giver følelser videre. Derfor er der mange, der bliver suget ind i hendes sange, når hun gav operakoncerter.

- Hun var en operasanger, der var i en klasse for sig. Ingen kunne nå hendes niveau, siger Per Rosing.