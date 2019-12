Per Rosing vil være universitetsdirektør

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 02. december 2019 - 16:23

Den tidligere Partii Naleraq-politiker er blandt 18 kandidater, som har søgt stillingen, som man har ønske om at få besat fra årsskiftet. Ansættelsesprocessen er imidlertid ikke gået som planlagt, da man har genopslået stillingen for at få flere egnede kandidater frem i lyset.

På et bestyrelsesmøde i sidste uge blev det besluttet, at rekrutteringsudvalget skal indstille fire personer til stillingen, hvilket skal være sket inden årsskiftet. Derefter skal man på et bestyrelsesmøde i det nye år finde den endelige kandidat til posten. Det oplyser Svalbard Posten.

Ventetid

Per Rosing-Petersen må derfor indstille sig på lidt ventetid, før det er afklaret om han bosætte sig på Svalbard.

I 2018 havde universitetet 772 studerende fra 43 forskellige lande. Halvdelen af de ansatte er fra Norge, mens resten er fra øvrige lande. Universitetet har 12 professorer 15 associerede tilknyttet og mere end 150 gæstelærere som er specialiseret i arktiske forhold, fremgår det af Unis hjemmeside.

Vælgersmæk

Ved det seneste Inatsisartut-valg fik Per Rosing-Petersen kun 38 personlige stemmer, en tilbagegang på 77 krydser, og det rakte dermed ikke til en plads i Inatsisartut-salen.

Valg-beten kunne skyldes, at han var ude i et heftigt stormvejr, da han i AG sammenlignede grønlandske forhold med apartheid, og han erklærede, at nedtællingen mod Republikken Grønland var i fuld gang. Han proklamerede tilbage i 2018, at det nye selvstændige Grønland ville være en realitet tre år senere.

Selv forklarede han det med, at hans søster døde midt under valgkampen, hvilket skadede hans muligheder for føre en normal valgkamp.

Han er født i Ilulissat, uddannet pilot og blev valgt ind i Inatsisartut første gang ved valget i 1999.