Pentagon: Kina planlægger militære baser i Arktis

Kassaaluk Kristiansen Lørdag, 04. maj 2019 - 12:56

Kina har planer om at udstationere soldater til nye militærbaser verden over – også i Arktis. Det skriver The Guardian. I takt med at Kinas globale infrastrukturprojekt Belt and Road Initiative bliver til virkelighed, vil Kina nemlig udstationere tropper, der kan beskytte arbejdet.

Kinas infrastrukturprojekt er et projekt, der skal forbinde Kina med Afrika og Europa. Og flere ledere og efterretningstjenester i Vesten har længe frygtet, at det også rummer en sikkerhedspolitisk ambition om at udvide Kinas militære indflydelse i verden.

Arktis som individuelt afsnit

Sermitsiaq.AG er i besiddelse af Pentagons årlige rapport, der har overskriften: ”De militære og sikkerhedsmæssige udvikling der involverer Kina” (“Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China”).

I Pentagons årlige rapport er der et afsnit, der specifikt handler om Kinas aktivitet i Arktis. Siden Kina fik status som observatør i Arktisk Råd tilbage i 2013, har Kina udvidet sine aktiviteter i Arktis.

Senest har Kina udgivet en Arktisk strategi, hvor landet erklærer sig selv som et land, der er tæt på Arktis. I 2017 har Kina som det første land nogensinde sejlet igennem Nordvestpassagen. Senere har landet bygget endnu et skib, der er egnet til arktiske sejladser, der kan bryde havis, så tyk som 1,5 meter.

Dansk bekymring

Ifølge rapporten har Danmark tidligere udtrykt bekymring for Kinas interesse i Grønland. Kina skulle blandt andet have anmodet om at etablere en forsknings- og satellitstation i Grønland, at renovere lufthavne og at investere i miner. Hvis kineserne får lov til det, skriver Pentagon, kan det også bane vej for en mulig militær tilstedeværelse.

- Civil forskning kan støtte en styrket kinesisk militær tilstedeværelse i det arktiske hav, hvilket blandt andet kan involvere en udstationering af ubåde i regionen for at afskrække fra atomangreb, står der i rapporten.

Ifølge rapporten planlægger Kina muligvis at åbne militærbaser i Pakistan og flere andre lande, som er venligt indstillede over for kineserne.