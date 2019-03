Pensionskunder savner svar

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 20. marts 2019 - 06:22

- Jeg føler skuffelse og vrede.

Sådan siger Erla Vinther, der til daglig er ansat som afdelingsleder i Selvstyret.

Det skriver avisen AG.

Skuffelsen drejer sig om hendes pensionsopsparing, der fra 1. januar 2018 overgik fra PFA Soraarneq til PFA Pension i Danmark.

Svært at gennemskue

Ifølge Erla Vinther er det svært for medlemmerne at gennemskue, hvilke konsekvenser det har og har haft for deres pensionsopsparing, at den grønlandske pensionskasse PFA Soraarneq blev nedlagt.

Hun har derfor taget initiativ til et møde sammen med PFA Pension for medlemmerne. Mødet finder sted om eftermiddagen den 8. april på Hotel Hans Egede. Her vil interesserede kunne stille spørgsmål til kundechef Lis Hasling fra PFA Pension.

AK støtter initiativet

Fagforeningen Atorfillit Kattufiat (AK) hilser informationsmødet velkomment.

- Det bliver rigtig godt med et møde med PFA Pension. Vi er fortrøstningsfulde ved, at mødet vil skabe tryghed om den pensionsordning vi har, som vi mener er den bedste løsning for vores medlemmer, siger AK’s formand Dina Olsen.

Hun er ked af, at en række medlemmer ikke mener, de er blevet tilstrækkeligt oplyst inden PFA Soraarneq blev nedlagt.

Læs hele artiklen i avisen AG – få adgang herunder: