Pensionskasse skyder 100 mio. kr. ind i nye erhvervs-investeringer

Thomas Munk Veirum Mandag, 16. marts 2020 - 08:16

Grønlandske virksomheder får nu adgang til en større pulje penge, hvis de har brug for kapital til at udvide eller starte op. Pensionskassen SISA skyder nemlig 100 millioner kroner ind i det eksisterende samarbejde mellem Greenland Venture og Vækstfonden.

Med SISA´s indskud kommer den samlede pulje, som skal støtte grønlandske virksomheder, op på 320 millioner kroner. Det oplyser SISA, Vækstfonden og Greenland Venture i en fælles meddelelse.

- I SISA har vi længe haft et ønske om at være lokalt til stede og bidrage til grønlandske vækstvirksomheder. Det kan vi nu via et investeringsarbejde, hvor vi som lokal medejer investerer midler til gavn for det grønlandske samfund og erhvervslivet. Vi er glade og stolte over at tage dette skridt til at bane vejen til mere kapital for grønlandske virksomheder, fortæller Søren Schock, adm. direktør i SISA.

Startskuddet

Investeringssamarbejdet mellem Greenland Venture og Vækstfonden blev for alvor skudt i gang, da Danmark tilbød delvist at finansiere byggeriet af de nye lufthavne i Nuuk og Ilulissat.

I den forbindelse aftalte formand for Naalakkersuisut, Kim Kielsen, og daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen at skyde tilsammen 220 millioner kroner ind i projektet, som skal støtte erhvervsudvikling i Grønland.

Indtil videre har samarbejdet resulteret i investeringer og lån til blandt andre flyttefirmaet Usisaat, guldminen Nalunaq og mineselskabet Bluejay Mining, som har et projekt ved Pituffik.

Nu får samarbejdet altså 100 millioner kroner mere at gøre godt med, som kan komme grønlandske virksomheder til gode:

- Med SISA ombord kan grønlandske virksomheder se frem til mere risikovillig kapital, nu med endnu større grønlandsk tilstedeværelse og grønlandsk medejerskab, udtaler direktør i Greenland Venture Karsten Høy.

Også hos Naalakkersuisut hilser man SISA´s investering velkommen:

- Der er brug for investeringer i Grønland, så vi kan få erhvervslivet til at blomstre og skabe bæredygtige, lokalt forankrede virksomheder. Derfor er vi glade for, at SISA nu indtræder i samarbejdet, så vi får yderligere kapital og lokalt medejerskab til de grønlandske virksomheder, udtaler naalakkersuisoq for erhverv, Jess Svane.