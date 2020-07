Pensionsforklaring skydes ned af ældretalsmanden

Kassaaluk Kristiansen Mandag, 27. juli 2020 - 09:17

Naalakkersuisoq for sociale anliggender, Martha Abelsen, kan ikke påstå, at alderspensionen i Grønland er bedre end den danske. Sådan siger ældretalsmanden Helene Heilmann, der i kraftige vendinger kritiserer Naalakkersuisoqs udtalelse i en pressemeddelelse.

- Den gennemsnitlige indkomst i Danmark er meget højere end i Grønland, og dette sammenligningsgrundlag kan derfor ikke anvendes til at påstå, at alderspensionen i Grønland i kroner og ører er bedre end den danske, siger Helene Heilmann, ældretalsmand.

I et svar til Aqqaluaq B. Egedes paragraf 37 spørgsmål, oplyste naalakkersuisoq for sociale anliggender, Martha Abelsen, at selvom en folkepension i Danmark er højere i kroner og øre end en alderspension her i landet, så dækker alderspensionen faktisk en større del af den gennemsnitlige indkomst.

Kilde: Martha Abelsens svar til Aqqaluaq B. Egede.

Den udlægning har ældretalsmanden ikke meget tilovers for:

- De fremlagte tal viser blot, at alderspensionen i Danmark i kroner og ører er højere end i Grønland, siger hun.

Om ej at glemme leveomkostninger

- Leveomkostningerne er desuden meget højere i Grænland i forhold til leveomkostningerne i Danmark, og man kan blot se på blandt andet de meget høje husleje-, mad- og rejsepriser, der er i Grønland, lyder det.

- På disse grundlag kan man ikke påstå, at alderspensionen i Grønland er højere end i Danmark. Derimod viser de fremlagte tal blot, at alderspensionen i Grønland er lavere end i Danmark, siger Helene Heilmann.

Ældretalsmanden konkluderer Martha Abelsens udtalelse som, at naalakkersuisoq for sociale anliggender ikke har planer om at forbedre vilkårene for de ældre, der ikke har mulighed for anden indkomst.

I sit svar til Aqqaluaq B. Egede skriver Martha Abelsen dog, at Naalakkersuisut har igangsat det indledende arbejde med at få udarbejdet en ældrestrategi, og at Naalakkersuisut arbejder på at forbedre levevilkårerne for hele befolkningen - inklusiv de ældre.