Pensionsfonde kan blive medejere i fiskeriet

Walter Turnowsky Mandag, 11. marts 2019 - 11:04

Der er behov for risikovillig kapital til at udvikle fiskeriet, og har kan danske og udenlandske pensionsfonde og private investorer komme i spil. Det fremgår af kommissoriet for fiskerikommissionen, der blev offentliggjort fredag, at det er muligheder, som kommissionen skal undersøge.

Under overskriften 'Adgang til risikovillig kapital, herunder eventuel mulighed for at blandt andet pensionsfonde og lignende kan indgå i ejerskabsstrukturen i erhvervet' står der således:

- Kommissionen skal belyse, hvordan fiskerierhvervet kan få adgang til den nødvendige risikovillige kapital. Behovet for i højere grad at muliggøre eventuelle udenlandske investeringer i fiskeriet eller på anden vis lette adgangen til at få finansieret erhvervet med private midler undersøges, med henblik på at videreudvikle fiskeriet samt for at finansiere kommende generationsskifter.

- Det skal konkret vurderes om og hvorledes pensionsfonde eller andre relevante finansieringskilder med fordel kan indgå i ejerskabsstrukturen i fiskerierhvervet, så det belyses, om der kan skabes yderligere finansieringsmuligheder og i givet fald forudsætningerne herfor. Fordele og ulemper ved forskellige modeller beskrives.

Kommissionen har til udgangen af året til at udarbejde sin betænkning med forslag til en nye fiskerilov.