Pensions-hotline får mange henvendelser

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 27. januar 2020 - 10:02

Onsdag åbnede Skattestyrelsen en hotline-telefon, som skulle hjælpe borgerne med at få styr på deres pensionsordninger, efter at det har vist sig, at Skattestyrelsen har udsendt skattekort med forkerte trækprocent i forbindelse med den obligatoriske pensionsindbetaling.

Chefen for Skattestyrelsen Kim Neumann Nielsen oplyser til Sermitsiaq.AG, at Skattestyrelsens hotline-medarbejdere har fået ”mange henvendelser vedrørende obligatorisk pension”.

- Men vi har også fået mange henvendelser af normal karakter såsom nyt skattekort som følge af skift af arbejdsplads, ændrede indkomstforhold med videre. Men også henvendelser om kontoudtog, stempelafgift, inddrivelsessager, stempling af kvitteringer ved refusion af moms og registrering af nye skatteydere, nævner Kim Neumann Nielsen som eksempler på spørgsmål.

Antal ukendt

Antallet af henvendelser har skattechefen ikke et nøjagtigt overblik over, da hotline-nummeret 801133 ikke er understøttet af en funktion, hvor Skattestyrelsen kan trække en statistik.

- Det er min opfattelse, at vi kan håndtere antallet af henvendelser, men kan da naturligvis også godt mærke et øget antal henvendelser end normalt på denne tid af året, oplyser Kim Neumann Nielsen.

- Jeg synes mine medarbejdere gør alt, hvad de kan for at servicere og vejlede borgerne, men det tager også noget tid at komme igennem henvendelserne, understreger han.

Egen statistik

Kim Neumann Nielsen oplyser desuden, at Skattestyrelsen er gået i gang med at lave sin egen statistik over antallet af henvendelser, og at et overblik kan forventes at være på plads først i indeværende uge.