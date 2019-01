Pensionist-opråb: Fraflytning bekymrer

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 31. januar 2019 - 13:31

En gruppe pensionerede lærere fra Nuuk kræver politisk handling, så antallet af pensionister, der vælger at flytte til Danmark, reduceres.

På et møde den 28. januar drøftede medlemmerne de vilkår, som en pensionist er underlagt.

Ærgerligt

I en fællesudtalelse skriver gruppen af pensionister, at ”det er ærgerligt for vort land, at så mange flytter til Danmark, når de pensioneres”.

- Vi er overbeviste om, at langt flere vil ønske at forblive her i landet, hvis der sket ændringer af de eksisterende forhold, skriver pensionistgruppen under IMAK.

De henviser til og efterlyser de initiativer, som politikerne under valgkampen lovede at gennemføre og ridser følgende punkter op:

En undersøgelse på, hvorfor så mange flytter

Pensionister, som fortsat ønsker delvis beskæftigelse, ikke længere skulle trækkes i deres folkepension

At der skulle tages tiltag til, at studerende i Danmark vender tilbage til vort land efter endt uddannelse

Ord ikke nok

- Ord er ikke nok, der skal handles, lyder det bestemt fra gruppen, der er repræsenteret af Marianne Jensen, William Kriegel og Fia Kriegel. Hovedkravet er en undersøgelse, der skal belyse, hvad der skal til, for at folk forbliver eller vender tilbage til Grønland.