Pensionist-boom vil øge pres

Der tikker en demografisk bombe i Grønland.

Alle glæder sig naturligt nok over, at ældre lever længere, men dét der engang blev kaldt »ungdommens Grønland« kan ende som »alderdommens Grønland«.

Det skriver avisen AG.

Tallene viser, at mens der i 2010 var 2.000 personer i gruppen 67 til 74 år, vil der i 2030 være 3.700. Antallet af ældre over 75 år bliver næsten fordoblet, og gruppen over 80 år bliver mere end fordoblet.

Så der er brug for mange flere varme hænder, hvilket soleklart fremgår af to digre redegørelser fra Naalakkersuisut (landsplanredegørelse og ældrestrategi), der for nylig er publiceret, og som kræver stærke politiker-nerver at pløje sig igennem. Den aktuelle situation oprulles på denne måde:

- Der berettes om, at der er så store problemer med at skaffe arbejdskraft, at pårørende bliver spurgt om at hjælpe til mod betaling.

AG har spurgt næstformand i Inatsisartuts Familie og Sundhedsudvalg (hvorunder ældreomsorg hører), om hun kender til det?

- Jeg har ikke direkte hørt, at plejehjem beder om hjælp mod betaling, men det skulle ikke undre mig, svarer Anna Wangenheim (D), som grundlæggende ser det som et positivt tegn, at pårørende engagerer sig for at få enderne til at mødes.

