Pensioneret lærer: Integration i klasserne fejlet

Jette Andersen Onsdag, 07. februar 2024 - 15:01

- Vi lærte elever ord, ved hjælp af lyde. De skulle stave til ulu (grønlandsk kvindekniv, red.). Jeg spurgte dem, om de vidste, hvad en ulu var. Ikke en af de 24 elever kunne svare.

Martha Fleischer er pensioneret lærer, men fungerer stadig som vikar på yngste trinnet.

Det skriver avisen AG.

- Elever bliver dårligere og dårligere til at snakke, siger hun.

Hun er chokeret over skolesystemet, som hun mener får det sværere og sværere med en undervisning, der ofte foregår på tre sprog nu, og elever, der derfor ikke får kernen af en undervisningstime.

- Det tager mange kræfter for lærerne at undervise på tre sprog, og jeg er bange for, at flere vil vælge lærergerningen fra, simpelthen fordi det tager så mange kræfter at lære fra sig på tre sprog, og jeg er bange for, at de grønlandske elever bliver tilsidesat, i forsøget på at få elever med et andet sprog med.

