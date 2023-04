Pengetank på flere milliarder kroner: Vi driver ikke klimapolitik

Redaktionen Onsdag, 19. april 2023 - 14:56

Store pensionsselskaber i Europa og USA, som administrerer enorme milliardformuer på vegne af millioner af lønmodtagere, dropper i disse år investeringer i fossile investeringer som kul, tjæresand, olie og gas. Det skriver avisen AG denne uge.

Kort om SISA SISA er en grønlandsk medlemsejet pensionskasse, hvis mission det er at levere attraktive pensionsordninger til organisationer og erhvervsliv i Grønland med det bedst mulige afkast og den lavest mulige risiko. SISA har cirka 41.000 medlemmer, hvoraf 20.000 er aktivt betalende. SISA modtager godt 300 millioner kroner i pensionsbidrag om året og forvalter en pensionsformue på små fem milliarder kroner. SISA blev etableret i 1999 som pensionskasse for medarbejdere ansat på fagforbundet SIK’s overenskomst, men i dag tilbydes pensionsordninger indenfor alle fagområder og til alle typer virksomheder. Kilde: SISA

Investeringerne sker i overensstemmelse med nye klimastrategier i pensionsselskaberne, der har som erklæret mål, at alle deres investeringer skal være klimaneutrale i 2050 og understøtte Paris-aftalens mål om at holde klodens temperaturstigninger på maksimalt 1,5 grader.

Det grønlandske pensionsselskab SISA er mere moderat. Her er ingen investeringsmuligheder på den sorte liste.

I et interview med AG forud for selskabets generalforsamling for nylig fremhæver adm. direktør Søren Schock Petersen, at pensionskassen støtter op om United Nations Principles for Responsible Investments (UN PRI).

Det betyder, at pensionskassen ikke medvirker med kapital til for eksempel våbenfremstilling, produktionsformer med kemikalier, som er dokumenteret sygdomsfremkaldende og virksomheder, der har relation til børnearbejde.

