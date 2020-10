Hvor skal pengene hvidvaskes?

Redaktionen Torsdag, 01. oktober 2020 - 10:31

Når politiet ransager bestemte adresser i forbindelse med efterforskning i den kriminelle underverden, finder de ind imellem vinderkuponer fra Danske Spil (der engang hed Dansk Tipstjeneste).

De kan bruges af for eksempel hash-handlere til at vaske sorte penge hvide. Med kuponen i hånden kan de pågældende dokumentere, at de er kommet til kontanter på »legitim« vis. Simpelt hen ved et rent lykketræf. Det skriver avisen AG.

Herefter kan de afdrage på biler, både og købe luksusvarer uden at skulle stå til ansvar over for myndighederne og bevise, hvor pengene kommer fra.

- Vi er bekendt med, at Tips og Oddset i nogle sager er blevet brugt til hvidvaskning af penge, ligesom vi af og til støder på kvitteringer fra Oddset i forbindelse med efterforskningen af narkosager, lyder det i en mail fra kommunikationsafdelingen hos Grønlands Politi til AG.

Hos det statsejede Danske Spil, som blandt andet står bag Tips og Odds i Grønland, kender man også til metoden. Det er blandt andet derfor, selskabet nu indfører et personligt spillekort, et såkaldt Spil-id, der skal vises frem i kiosken.

– Fra 1. oktober skal man bruge Spil-id hos forhandlerne i Grønland, når man spiller Oddset og tips. Når det ikke længere er muligt at spille anonymt i butikker, bliver det nemmere at følge pengestrømmene, forklarer pressechef Thomas Bille Winkel.

– Vi indfører også kortet for at forhindre, at børn og unge under 18 år spiller om penge, tilføjer han.

