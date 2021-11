Pengene er brugt på løn og administration            

Merete Lindstrøm Fredag, 19. november 2021 - 07:40

Fra flere sider, blandt andet direktør for børn og familier i Kommuneqarfik Sermersoq og Folketingsmedlem for IA, lyder der kritik af, hvordan de første penge fra Danmark til udsatte børn og unge er brugt. Naalakkersuisoq Paneeraq Olsen har I svar på kritikken tidligere understreget, at det er en styregruppe, der har besluttet hvor pengene skal hen.

Det er sket ved at styregruppen har lavet 16 anbefalinger, som der arbejdes med fremadrettet, lyder det i svaret fra naalakkersuisoq for børn, unge og familier.

- De 80 millioner kroner fra Danmark anvendes til at udvikle og implementere i alt 11 af de 16 befalinger til at styrke indsatsen for udsatte børn og unge i Grønland i perioden 2020 til 2023 samt til måling af implementeringen og udsatte børn og unges trivsel.

Sermitsiaq.AG har fået aktindsigt i hvordan pengene er blevet brug i 2021.

Forbrug 2021

Hvis man trækker de penge fra som er brug til løn/rejser/administration, så er omkring fire af de næsten 20 millioner kroner, der er brugt i 2021, gået direkte til tilbud til udsatte børn og unge i form af væresteder og tilbud om psykologbehandling. (De røde tal i ovenstående tabel.)

Uenighed om formål

En del af kritikken fra direktør for børn og familie i Kommuneqarfik Sermersooq, Martha Lund Olsen, gik på, at styregruppens formål kun var at få grundlag til at booste Inuuneritta og Paarisa, men den del af kritikken er Paneeraq Olsen uforstående overfor.

- Jeg er i tvivl om, hvad der menes med at booste Inuuneritta og Paarisa, samt hvad der menes med, at Paarisa ikke arbejder med udsatte børn, løs svaret fra naalakkersuisoq.

Paarisas hjemmeside henvender sig til alle børn, og man kan blandt andet finde information om kost, sundhed, fysisk aktivitet, personlige grænser og rusmidler. I kategorier der omhandler tidlig indsats og forebyggelse er der i 2021 brugt i omegnen af 1.6 millioner kroner.

Martha Lund Olsen mener at den del af indsatsen ikke ender hos de mest udsatte børn, men nærmere hos de mere velfungerende familier, som har overskud til at benytte sig af tilbuddende.

Den største post i de brugte midler er på arbejdet med at få nedbragt sagsbunkerne. Det er der brugt 9.4 millioner kroner på i år.