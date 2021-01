Pengekasse smækket i for turisme-fond

Jørgen Schultz-Nielsen Søndag, 10. januar 2021 - 11:56

Destination East Greenland, hvis formål er at sørge for turismeudviklingen i Tasiilaq og omegn, har misligholdt sin forpligtelse i forhold til årsregnskabsloven, fremgår det af en sagsfremstilling, som kommunaldirektør Lars Møller-Sørensen har lavet til økonomi-udvalget, der har møde den 14. januar.

Hovedstadskommunen har haft en servicekontrakt med DEG, der gælder for kalenderåret 2020, men i forbindelse med udarbejdelsen af en ny servicekontrakt for 2021 viser det sig, at fonden bag DEG ikke har indleveret regnskaber for 2018 og 2019.

Meget alvorligt

- Administrationen vurderer det som meget alvorligt, at fonden ikke har formået at levere regnskaber for 2018 og 2019. Såfremt DEG ikke afleverer regnskaberne kan Erhvervsstyrelsen pålægge fonden en række sanktioner f.eks. dagbøder til bestyrelsen og i yderste konsekvens opløse fonden, oplyser Lars Møller-Sørensen.

I forhandlingerne om en ny servicekontrakt, der skal gælde i år, stiller kommunen således krav om gennemsigtighed, så man ved, hvad servicebidraget fra kommunen går til. Det fremgår, at servicebidraget for 2021 er på 574.000 kroner, hvilket indgår i Sermersooq Erhvervs budget for 2021.

- DEG er forpligtet til at aflægge kvartalsrapporter til kommunen, hvor aktiviteterne beskrives. I det omfang DEG ikke afholder aktiviteter, sker der et fradrag i servicebidraget, således at betalingen først kan finde sted, når og hvis de pågældende aktiviteter er gennemført inden udgangen af 2021, hedder det i sagsfremstillingen fra kommunaldirektøren.

Deadline

Hvis politikerne bakker op om kommunaldirektørens indstilling vil pengene til fonden først blive udbetalt, når regnskaberne for de to år foreligger. Og så er der indbygget en deadline for, hvor længe de 574.000 kroner vil stå i budgettet, dedikeret fonden.

- Såfremt indstillingerne godkendes, og de pågældende regnskaber ikke er forelagt kommunen inden 1. august frigøres midlerne til andre aktiviteter under samme formål, forslår kommunaldirektør Lars Møller-Sørensen.

DEG-servicekontrakten for 2021 omfatter følgende aktiviteter: