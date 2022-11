Pence: Trump bragte mig og min familie i fare 6. januar

Ritzau Mandag, 14. november 2022 - 07:05

Mike Pence, der var vicepræsident, da Donald Trump var præsident i USA, mener, at Trump bragte ham og hans familie i fare 6. januar 2021.

Det siger han i et interview med ABC News søndag.

- Præsidentens ord var uforsvarlige, og hans handlinger var uforsvarlige. Præsidentens ord den dag til vælgermødet (inden stormen på Kongressen) bragte mig og min familie og alle i kongresbygningen i fare, siger han i interviewet.

6. januar 2021 blev USA's Kongres i Washington D.C. stormet af vrede demonstranter. Demonstranterne ville have underkendt valgresultatet fra præsidentvalget, der var blevet afholdt den 3. november 2020.

Demonstrationen bevægede sig fra sit begyndelsessted og op mod Kongressen, efter at den afgående præsident, Donald Trump, havde holdt en tale. Her sagde Trump blandt andet, at man skulle tage landet tilbage.

Demonstranterne nåede frem til det kammer, hvor politikere fra både Repræsentanternes Hus og Senatet var ved at godkende valgresultatet.

Interviewet er givet i forbindelse med, at Pence udgiver bogen "So Help Me God" tirsdag. Bogen handler om hans tid som Trumps vicepræsident.

Mike Pence var til stede i kongresbygningen 6. januar.

Ifølge New York Times, der har læst bogen, prøvede Donald Trump at få Mike Pence til at underkende valgnederlaget om morgenen den 6. januar.

I bogen skriver Pence, at Trump sagde til ham, at han ville blive husket som en slapsvans, hvis han ikke gjorde, som Trump ville.

Pence skriver også, at hans livvagter forsøgte at få ham til at forlade kongresbygningen, da den blev stormet. Det nægtede han at gøre.

- Jeg fortalte mine sikkerhedsfolk, at jeg ikke ville forlade min post. Mr. Giebels (lederen af Pences daværende sikkerhedsstab, red.) tryglede os om at forlade stedet.

- Demonstranterne havde nået vores etage. Jeg pegede fingeren mod mit bryst og sagde: "du hørte mig ikke, Tim. Jeg går ikke. Jeg giver ikke disse mennesker synet af af en bilkortege med 16 biler, der ræser væk fra Kongressen, skriver han i bogen.

I bogen fremgår det også, at Donald Trump ikke tog kontakt til Mike Pence for at høre, om han var i sikkerhed.