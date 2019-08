Pele: De ved ikke hvad de laver!

Redaktionen Tirsdag, 27. august 2019 - 14:05

- De ved ikke hvad de laver, hvis de laver nye 650 eller 799 meters landingsbaner i de otte byer. Det hænger ikke sammen med hensyn til fremtidens trafikstruktur, siger Pele Broberg til AG.

Han foreslår samme længde landingsbaner i samtlige byer.

LÆS OGSÅ: Ny lufthavnspakke er på vej

- I dag bruger vi helt forskellige længder. Jeg foretrækker 1.199 meter. Samme banelængde vil betyde, at vi kan bruge samme type fly og dermed kunne benytte moderne fly med stordriftsfordele for befolkningen. Hvis det lå til mig at bestemme den nærmeste fremtidige trafikstruktur så vil jeg beholde Kangerlussuaq som international port, og landingsbaner på 1.199 meter i alle byer med landingsbane og skrotte Naalakkersuisuts plan om at lave landingbaner på 650 eller 799 meter. De regionale (Uummannaq, Qeqertarsuaq, Qasigiannguit Kangaatsiaq, Narsaq, Nanortalik) kan bruge moderne helikoptere, der kan tage 19 passagerer med. De moderne helikoptere har kun brug for heliports på 25 meter og ikke 650 eller 799 meter, siger Pele Broberg.

Han siger også, at ud af de eksisterende 46 heliporte/helistops at det kun er 23, der skal klargøres til at kunne tage imod større helikoptere. En meget billigere løsning der gavner flere.

Læs hele artiklen i AG – få adgang til avisen herunder: