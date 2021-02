Pele: Siumut skal selv rydde op efter sig

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 10. februar 2021 - 17:45

Kim Kielsen har oplyst, at han vil fortsætte med en mindretalskoalition. Det store spørgsmål er, hvor levedygtigt og hvor længe den amputerede koalition kan holde liv i sig selv.

På pressemødet tirsdag sagde Erik Jensen, den nye partiformand for Siumut, at det nu var op til Kim Kielsen at afgøre, hvilket skridt der skulle tages.

To tunger

Udmeldingerne har fået flere politikere i oppositionen til at undre sig og mener, at den interne splid i Siumut er så udtalt, at der tales med to tunger.

Under efterårssamlingen har Partii Naleraq flere gange via mistillidsvotum forsøgt at vælte Naalakkersuisut. Partiet afviser imidlertid, at man vil bruge splittelsen i Siumut til at fremsætte et mistillidsvotum.

- Vi fremsætter gerne et mistillidsvotum, når det gælder sager, hvor vi anser forholdene som dybt problematiske. Men vi ønsker ikke at komme Siumut til hjælp med et mistillidsvotum, hvor vi så vil optræde som the bad guys (de onde, red.), siger Pele Broberg på vegne af Partii Naleraq.

Lovet et og andet

Han pointerer samtidig, at man næppe kan stole på Demokraternes stemmer, hvis der stilles et forslag til dagsordenen med det ene formål: skal der valg eller ikke valg.

- Vi har oplevet, hvordan Siumut-medlemmer har støttet os for så til sidst at vende på en tallerken, fordi de er blevet lovet det ene eller andet af Kim Kielsen. Siumut må selv mande sig op og tage den nødvendige beslutning om at få udskrevet valg, fastslår Pele Broberg, der mener, at den nye hovedbestyrelse ikke har forstået en pind af de parlementariske spilleregler, og hvad der nødvendigvis skal ske, hvis en ny partilinje skal følges. Blandt andet hvorvidt man kan fortsætte en koalitionsaftale ,hvis et parti trækker sig fra denne. Når Siumuts nye ledelse accepterer at stå bag en mindretalskoalition, kan man jo ikke samtidig forhandle en "ny linje", mener Pele Broberg.

Siumut skal selv rydde op

- Grønlandsk politik lider under de kaotiske forhold i Siumut. Det er således partiet selv, der skal se at komme i gang med at få ryddet op, så befolkningen kan stole på, hvad der bliver udmeldt, understreger Partii Naleraq-politikeren. Samtidig understreger Pele Broberg, at han er enig i Siumuts forhandlingsoplæg om, at der ellers er behov for at rydde op efter de sidste års koalitioner, og det skal være funderet i et bredt mandat.