Pele: Offentliggør lufthavnsrapporter

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 02. juli 2019 - 09:07

I et paragraf 37-spørgsmål skriver Pele Broberg, at borgerne ikke er tjent med, at rapporter om Kangerlussuaqs og Narsarsuaqs fremtid er fortrolige.

- Da tidsplanen for kommissorium for arbejdsgrupperne begge indikerer, at rapporterne skal være færdige ved udgangen af juni 2019, ønsker jeg, at disse bliver frit tilgængelige for offentligheden, så snart Naalakkersuisut modtager disse. Dette er for at sikre en åben og transparent proces, lyder begrundelsen fra Pele Broberg til Naalakkersuisut.

Tre spørgsmål

Pele Broberg har derfor stillet følgende tre spørgsmål: