Pele: Ja, minister taler sandt

Thomas Munk Veirum Mandag, 12. juli 2021 - 08:04

Politikeren Anna Wangenheim (D) har ad flere omgange søgt svar på, hvem der er ansvarlig for, at Forsvaret har aflyst årets prøvninger til værnepligt i Grønland.

Den danske forsvarsminister Trine Bramsen (Soc.) har oplyst til KNR, at prøvningerne er aflyst efter ønske fra Naalakkersuisut.

Anna Wangenheim har via et paragraf 37 spørgsmål tidligere spurgt naalakkersuisoq for udenrigsanliggender, Pele Broberg (N), om sagen.

Her svarede Pele Broberg kort, at Naalakkersuisut ikke havde nogen myndighed over rigsmyndigheder - herunder Forsvaret.

- Besvarede spørgsmål som de blev stillet

Det fik Anna Wangenheim til at stille flere spørgsmål, hvor hun ville vide, om forsvarsministeren talte usandt, når hun havde sagt, at prøvningerne er indstillet efter Naalakkersuisuts ønske.

Nu bekræfter Pele Broberg, at Naalakkersuisut ønskede afprøvningerne indstillet:

- Ja, det er i overensstemmelse med sandheden, skriver Pele Broberg i svaret til Anna Wangenheim.

Han understreger, at han svarede korrekt i første omgang:

- Jeg har derfor besvaret spørgsmålene, som de blev stillet. Forsvaret og Forsvarsministeriet er rigsmyndighedernes ansvar, hvor Naalakkersuisut ikke har beføjelser, bemyndigelse eller ansvar. Naalakkersuisut kan dog udtrykke holdning og ønsker overfor rigsmyndighederne, samt forhandle med de danske ministre, oplyser Pele Broberg i svaret.