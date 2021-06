Pele: Vil ikke tage den med ro

Redaktionen Torsdag, 03. juni 2021 - 17:01

Han sidder på sit nye kontor på tredje sal i Selvstyretårnet. Der er nærmest sterilt i lokalet. Et skrivebord med en skærm, skrivebordsstol, printer med bord, sofa, reoler, spisebord med stole og et stort billede på væggen, det var det. Trods de grå rullegardiner på de store vinduer, blænder lyset udefra ligefrem i øjnene, når man kommer ind, skriver avisen AG.

-Jeg har valgt at tømme kontoret for unødige ting og starte forfra med indretningen, siger den nye Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender.

USA-s udenrigsminister, Anthony Blinken har netop besøgt Grønland, nærmere betegnet Kangerlussuaq, for blandt andet at udbygge partnerskabet. Han blev modtaget af formanden for Naalakkersuisut, Mùte B. Egede. Danmarks udenrigsminister, Jeppe Kofod, samt Naalakkersuisoq for Erhverv, Handel, Udenrigs- og Klima, Pele Broberg rejste op sammen fra Danmark med ophold i Island, hvor de deltog i Arktisk Råds møde.

Sidstnævnte vurderer selv besøget som yderst vellykket.

- Udenlandske gæster har tidligere taget til Ilulissat for at holde møde om klimaændringer, eller andre emner, hvor vi ikke er omdrejningspunktet for mødet. Det vil vi gerne have ændret på. Så jeg er meget tilfreds med besøget her for nylig, siger Pele Broberg til AG.

