Pele: Den frække dreng i klassen

Redaktionen Lørdag, 22. maj 2021 - 16:32

Pele Broberg har skabt overskrifter de seneste dage med sin opførsel i forbindelse med den amerikanske udenrigsminister Antony Blinken besøg i Norden og senest her i Grønland.

I Danmark glimrede Pele Broberg ved sit fravær til et pressemøde med rigsfællesskabets repræsentanter.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Og dertil gav han til flere medier udtryk for, at Grønland var godt og grundigt træt af at have Danmark med på slæb, når sagerne handler om arktiske anliggender. ”Grønland; det er os. Arktis; det er os”, som han siger her i Sermitsiaq.

Ekspiloten

I Berlingske Tidende skrev de om ”Ekspiloten der gør livet surt for Jeppe Kofod”, og på Twitter var flere danske politikere ude med riven mod Pele Broberg herunder Søren Espersen (DF), der mente, at Pele Broberg optrådte uforskammet, barnligt og brovtende i forbindelse med det amerikanske ministerbesøg, mens de konservative Rasmus Jarlov undrede sig over, at Grønland optrådte fornærmet over at være en del af rigsfællesskabet.

”Grønland er jo frivilligt med”, som han skrev.

Læs hele historien på ugens Sermitsiaq: