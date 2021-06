Pele understreger: Forhandler stadig om milliard-aftale

Thomas Munk Veirum Onsdag, 09. juni 2021 - 17:47

Naalakkersuisoq for udenrigsanliggender har de seneste dage skabt debat om en styrkelse af det danske forsvar i Grønland.

Til TV2 sagde Pele Broberg (N) søndag i sidste uge, at en dansk plan om blandt andet langtrækkende droner til overvågning og en forsvarsuddannelse i Grønland ikke stemte overens med Naalakkersuisuts koalitionsaftale om demilitarisering:

- Det er muligt, man har hørt den tidligere regering, som havde det smallest mulige flertal i det grønlandske parlament. Men man har ikke drøftet pakken med den nyvalgte regering. Vi har en klar strategi om demilitarisering, og vi er ikke interesserede i hverken droner, forsvarsuddannelse eller dansk militær tilstedeværelse i Grønland, sagde naalakkersuisoq for udenrigsanliggender, Pele Broberg, til TV 2.

Oplever forståelse hos regeringen

Ifølge Pele Broberg er udtalelsen blevet lagt frem, som at Naalakkersuisut har afvist den danske pakke. Men det har Naalakkersuisut ikke, understreger Pele Broberg i en pressemeddelelse onsdag:

- Naalakkersuisoq har ikke meddelt en afvisning af pakken til forsvarsministeren, men oplever en stor forståelse for den nye regerings prioriteter, herunder muligheden for at omlægge eventuelle militære uddannelser til civilrettede uddannelser, står der i pressemeddelelsen.

I pressemeddelelsen står der videre, at Pele Broberg har en rigtig god og konstruktiv dialog med Danmarks forsvarsminister Trine Bramsen, om Danmarks arktiske kapacitetspakke.

Sermitsiaq.AG har tidligere forsøgt at få en kommentar fra Pele Broberg for om sagen samt fra formanden for Naalakkersuisut Múte B. Egede til udtalelserne fra Pele Broberg.

Formanden har dog ikke haft tid til interview på grund af rejseaktivitet i forbindelse med rigsmødet, oplyser hans sekretær.