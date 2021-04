Pele vil udfordre de selvstyreejede virksomheder

Merete Lindstrøm Torsdag, 22. april 2021 - 07:53

Hvis virksomhederne er billigst og bedst, så kan de få, ellers må de gå.

Nogenlunde sådan er Pele Brobergs holdning til flere af de selvstyreejede monopolvirksomheder, som indtil nu har kunnet sætte pris og service, som de vil, fordi der ikke har været konkurrence på markederne.

CV 2018 Naalakkersuisoq for Finanser 2018 Medlem af Inatsisartut Uddannelse og erhverv: 2018- Fuldmægtig - Handel & erhverv (Naalakkersuisoq Orlov) – 2016 Konsulent Bristow Group A/S 2015-16 Ejer Aluu Airlines A/S 1999-2014 Kaptajn Air Greenland A/S 2006-13 Ejer Barista ApS 1997-98 Pilot Aviation Assistance ApS 1995-97Pilot Air Greenland A/S Trawler besætning Godhavn havfiskeri ApS 2017 Erhvervsøkonomisk specialisering i International Business (HDIB), Copenhagen Business School 2015 Erhvervsøkonomisk uddannelse (HD, Accelereret), Copenhagen Business School 1995 Pilot, SAS Flight Academy 1992 Student Avannaani ilinniarnertuunngorniarfi Født i 1972 opvokset i Qeqertasuaq Gift med Malene Broberg og sammen har de to børn

Nu vil Pele Broberg inviterer andre spillere til at byde ind, så virksomhederne her i landet motiveres til at levere den bedste service til den bedste pris.

- For eksempel så vil en virksomhed som RAL jo ikke opleve at skulle tilpasse sig, hvis ikke de bliver konkurrenceudsat, siger Pele Broberg.

Eksperterne skal høres

- Hvorfor binder vi os til en 4000 km sejltur, hvis det ikke er nødvendigt. Hvorfor sejler vi ikke bare til Island for eksempel? Det skal der nedsættes hurtigt arbejdende arbejdsgrupper til at se på, siger Pele Broberg.

Han understreger, at han vil have parterne med undervejs, når der skal kigges på nye muligheder for at optimere mulighederne for handel og transport.

- Jeg skal selvfølgelig have RAL’s direktør med på holdet. Det er ham, der ved noget om den branche. Vi vil ikke diktere fra politisk hold, hvordan tingene skal gøres. Vi vil søge at fremme vilkårene og understøtte erhvervslivet,

- Det er sundt for enhver monopolvirksomhed at blive konkurrenceudsat.

Og det er ikke kun RAL, der skal gås efter i sømmene.

- Med KNI har vi på samme måde som med RAL opbygget et monopol. De leverer det ene millionoverskud efter det andet, og alligevel bliver det ikke billigere at bruge dem. Der er jeg klar til at se på, hvordan vi får lavet en ny udbudsform, og hvilke andre virksomheder der kan byde ind.

Handelsaftaler øverst på listen

Rammerne for, hvad der skal være til rådighed i bygderne, og hvem der skal levere, er fastsat i loven via servicekontrakter, men det skal ikke være en hindring, påpeger Pele Broberg.

- Hvis lovgivningen er i vejen for udviklingen af erhvervslivet, så bliver lovgivningen foreslået ændret fra min side. Vi er her ikke for status quo. Vi er her for udvikling, siger han.

Et andet sted der skal skabes nye muligheder og udvikling er med handelsaftaler. Eftersom det er et overtaget område, så skal de forhandles og indgås af Grønland, slår den nye naalakkersuisoq fast.

- Vi vil på alle måder skabe politiske muligheder for virksomhederne her i landet. Frihandelsaftaler ligger højt på prioriteringslisten, og selvfølgelig ligger Storbritannien først for efter deres exit fra EU. Vi er i samme båd nu og kan få glæde af hinanden i en frihandelsaftale.