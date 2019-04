Pele raser: Vigtig information holdt tilbage i lufthavnssag

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 09. april 2019 - 10:08

Opdateret kl. 14.43 med dato på, hvornår den officielle henvendelse fra Forsvaret indløb, red.

Allerede i december sidste år fik Naalakkersuisut kendskab til, at det danske forsvar havde overvejelser om at benytte lufthavnen i Kangerlussuaq. Få uger tidligere havde et flertal i Inatsisartut stemt lufthavnspakken igennem.

Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender Ane Lone Bagger oplyser tirsdag i et paragraf 37 svar til Pele Broberg, at den første henvendelse fra det danske forsvar fandt sted medio december.

Den officielle henvendelse

- En officiel henvendelse fra regeringen til Naalakkersuisut modtages i februar 2019, skriver hun i sit svar. I svaret sætter hun ikke dato på, men oplyser til Sermitsiaq.AG, at det var den 22. februar.

Først den 21. marts 2019 udsender Ane Lone Bagger en pressemeddelelse, der oplyser, at Forsvaret ønsker at blive i Kangerlussuaq. Se pressemeddelelsen her.

- Ved at tilbageholde oplysningerne har vi været forhindret i at indsende et beslutningsforslag, som kunne blive behandlet under forårssamlingen, siger Pele Broberg til Sermitsiaq.AG.

Beslutningsgrundlag er ændret

Han mener, at hele beslutningsgrundlaget for de nye lufthavne har ændret sig radikalt, hvis lufthanven i Kangerlussuaq skal bevares.

- I lufthavnspakken var det forudsat at Kangerlussuaq skulle lukke. Noget tyder på at man er i gang med at forpligte sig til, at lufthavnen alligevel skal holdes åbent, siger Pele Broberg.

Forespørgselsdebat

Nu vil han forsøge at få sat en forespørgselsdebat på dagsordenen her under forårssamlingen.