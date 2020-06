Pele Møller er modtager af kulturprisen

redaktionen Søndag, 21. juni 2020 - 14:46

Musiker Pele Møller er årets modtager af Kulturprisen.

Overrækkelsen skete i kulturhuset Katuaq i Nuuk i dag, i nationaldagen.

Naalakkersuisoq for uddannelse, kultur og kirke Ane Lone Bagger (S), stod for uddelingen af prisen.

- Hans interesse for billeder og film startede i teenagealderen, da nogle af hans venner havde det som interesse og beskæftigelse. Senere begyndte han selv at arbejde med at skabe film. Hans første kortfilm hedder: “You killed your dreams”. En kortfilm, som handler om hans følelser, tanker og drømme. Derudover har han blandt andet filmet koncerter, drum sessions i forskellige udendørsområder og filmet et par kulturelle personligheder, sagde Ane Lone Bagger i forbindelse med uddelingen af prinsen

Pris til ung filmskaber

Pele Møller er ikke den eneste, der fik pris. Opmuntringsprisen gik nemlig til den unge filmskaber, Jens Christian Lyberth Lennert.

Naalakkersuisuts Opmuntringspris på 10.000 kroner blev stiftet i 2016, og den uddeles til et ungt talent i forbindelse med 'Kulturprisen'.

Her modtager Jens Christian Lyberth Lennert Naalakkersuisuts Opmuntringspris Leiff Josefsen

Naalakkersuisut stiftede Den Grønlandske Kulturpris i 1982. Den uddeles sammen med 50.000 kroner til en eller flere personer eller organisationer, der har ydet en ekstraordinær indsats for det kulturelle liv. Prisen uddeles hvert år på nationaldagen.