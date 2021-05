Pele laver stor chefrokade i diplomatiet

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 25. maj 2021 - 11:50

Den 1. august bliver der gennemført en større rokade blandt de udsendte chefer på de grønlandske repræsentationer i udlandet, oplyses det i en pressemeddelelse fra Naalakkersuisut.

Det er besluttet at placere en ny repræsentation i Beijing i Kina, og den første repræsentationschef bliver Jacob Isbosethsen, der i dag sidder i en tilsvarende stilling i Reykjavik.

Tove Svøndahl Gant skal erstattet Jacob Isbosethsen i Reykjavik. Hun er i dag senirorrådgiver i Departementet for Udenrigsanliggender, Erhverv, Handel og Klima.

Inuuteq Holm Olsen udsendes som repræsentationschef til Bruxelles, Belgien. Inuuteq Holm Olsen kommer fra en stilling som repræsentationschef i Washington DC.

Mininnguaq Kleist skal returnere fra Bruxelles til Nuuk. Han har siden 2016 haft repræsentationschef-posten i Bruxelles. Sermitsiaq.AG erfarer, at Mininnguaq Kleist skal overtage departementschef-stolen efter Kenneth Høegh.

- Jeg er glad for, at vi kan gennemføre denne rotation af medarbejdere på poster i udlandet, herunder at få besat den nye position som repræsentationschef i Beijing. Jeg er også glad for at vi hjemkalder medarbejdere, for det at arbejde med udenrigsanliggender skal være et naturligt skifte mellem arbejde herhjemme og på udeposter, siger naalakkersuisoq for udenrigsanliggender Pele Broberg.



Han tilføjer:

- Jeg kan videre fortælle, at vi i dag har en gruppe af erfarne grønlandske diplomater, som vi kan udsende for at varetage vores lands interesser i udlandet. Jeg takker for medarbejdernes fleksibilitet og villighed til at påtage sig disse opgaver, langt fra vores land.