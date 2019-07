Pele-krav: Giv Narsarsuaq-borgere en erstatning og drop heliport

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 05. juli 2019 - 14:21

Hvorfor skal Narsarsuaq omdannes til en heliport, når lufthavnen i Qaqortoq åbner? Og hvem ville bo i Narsarsuaq, og hvad skal de leve af, hvis der altså bor nogen?

De spørgsmål presser sig på hos Partii Naleraq’s Pele Broberg, efter at han havde læst arbejdsgruppens rapport om Narsarsuaq.

Otte passagerer per dag

Han mener, at det ville give bedre mening at lukke Narsarsuaq og gøre stedet til en ubemandet helistop i stedet for at bruge 17 millioner kroner for at omdanne lufthavnen til en heliport, hvor ni medarbejdere kan beskæftiges.

- Jeg mener, at rapporten er fremkommet med meget uansvarlige konklusioner. Hvorfor skal en bygd have en heliport, når der ikke kommer til at være så mange daglige passagerer? Det giver ikke mening at bruge pengene der, siger Pele Broberg (PN) og henviser til at rapporten pointerer, at Narsarsuaq vil have gennemsnitlige otte passagerer per dag.

Ifølge arbejdsgruppens rapport om Narsarsuaqs fremtid er der 126 indbyggere i Narsarsuaq i dag. Omkring 60 personer arbejder i lufthavnen.

Når Narsarsuaq bliver omdannet til en heliport, så vil Mittarfeqarfiit have behov for ti ansatte. De ansatte skal selv sørge for at betjene bygdens energiforsyning. Naalakkersuisut vil ikke give en erstatning til hus- og virksomhedsejere i bygden.

Luk bygden

Pele Broberg mener, at bygdens indbyggere ville være bedre stillet, hvis Naalakkersuisut valgte at gøre klart, at de vil lukke bygden ned og i stedet gav indbyggerne, der har privatejede huse og bygninger en erstatning.

- Narsarsuaq’s indbyggere har i flere år arbejdet for samfundet og sørget for, at der er lufttrafik. Vi kan da ikke bare takke dem og efterlade dem i ingenting. Det er mennesker vi snakker om, siger Pele Broberg.

Partii Naleraq-politikeren indrømmer, at han hellere vil gå ind for at lukke bygden, og gøre Narsarsuaq til en ubemandet helistop. Han mener, at en eventuel lukning af bygden og hjælp til indbyggerne i Narsarsuaq til at komme videre, ville stille indbyggerne bedre.

- En ting er sikkert, Naalakkersuisut har ikke lært noget af minebyen Qullissat. Politikerne gør det samme som myndighederne dengang. Når de ikke har brug for indbyggerne, så lader de dem i stikken. Indbyggerne bør hjælpes til at tackle ændringerne, lyder det fra Pele Broberg.