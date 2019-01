Pele Broberg: Parlamentsdebatter skal - igen - sendes i radioen

Walter Turnowsky / Asger Søndergaard Nielsen Tirsdag, 15. januar 2019 - 09:42

De guldkorn som Pele Broberg (PN) og hans kollegaer i Inatsisartut ytrer er åbenbart så værdifulde, at de skal nå direkte frem til hver borger i landet.

Ganske vist bliver debatterne sendt på tv på KNR2, samt streamet på nettet, hvor de også efterfølgende kan ses. Men det er ikke godt nok for PN-politikeren.

- I vores samfund er der mange lag der ikke har adgang til TV eller internet streaming i løbet af de arbejdsdage som en Inatsisartut samling strækker sig over. Det er ikke tilfredsstillende at fiskere, fangere, kontoransatte, fabriksansatte, chauffører og mange andre ikke kan følge med og tage stilling til de vigtige emner der behandles under samlingerne, skriver Pele Broberg i begrundelsen til et §37-spørgsmål.

Overfor Sermitsiaq.AG uddyber han, at han mener, at KNR også i radioen burde transmittere direkte og fren for alt uredigeret fra Inatsisartutsalen. Han mener, at den model, hvor en journalist tolker på, hvad der er blevet debatteret, ikke er fyldestgørende.

- I rapporten Tusagassiuutit 2018 fra Ilisimatusarfik står det beskrevet, at befolkningen primært får deres nyheder fra radio. Når vi så har en public serviceforpligtigelse, der ikke direkte indeholder dækningen af Inatsisartut samlinger i radioen, så mangler der en kobling mellem demokratiet og public-service, siger Pele Broberg til Sermitsiaq.AG.

Vigtige beslutninger

Pele Broberg er parat til helt eller delvist at fratage KNR public-service-kontrakten, når den udløber. Dette skal blandt andet ske for at sikre de direkte transmissioner i radioen.

- Det er skuffende at der i løbet af Inatsisartut samlingen i efteråret (UKA 2018) blev truffet beslutninger med landsdækkende konsekvenser, uden at hele befolkningen havde adgang til debatten gennem radioen, skriver han.

Pele Broberg er ikke den første politiker, der rejser spørgsmålet om de direkte trasmissioner af debatterne. Lige siden KNR i 2016 besluttede, at debatterne i Inatsisartut fremover udelukkende ville blive sendt på KNR2 og på nettet, har skiftende politikere givet udtryk for, at de mener, det er vigtigt, at befolkningen ligeledes kan høre deres taler uredigeret i radioen.

Pele Broberg mener derudover, at det vil kunne sikre en bedre kritisk dækning af afgørende samfundsforhold, hvis public-service-kontrakten blev sendt i fri licitation.