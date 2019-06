Pele Broberg: Vi er ikke skuffede

Nukappiaaluk Hansen Torsdag, 06. juni 2019 - 13:42

- Vi har opnået fremgang, som vi er meget glade for. Vi er ikke skuffede, men vi ved, at der ligger et stort arbejde foran os. Men stort tillykke til både IA og Siumut med deres flotte valgresultat.

Det siger Partii Naleraqs Pele Broberg, der fik 863 personlige stemmer ved folketingsvalget onsdag. Partiet fik i alt 1.565 stemmer ved valget, hvor partiet gik frem med 2,5 procent i forhold til det seneste folketingsvalg.

- Vi har selvfølgelig haft forhåbninger om, at vi kunne få en af vores kandidater ind i Folketinget, men borgerne har talt, at det skal være kandidaterne fra IA og Siumut, der skal have sæderne. Jeg synes dog, at vi har haft for få valgdebatter, derfor har jeg svært ved at forestille mig, om vælgerne kan skelne mellem kandidaterne, siger han.

Tilbage som Inatsisartut-medlem

- Mener du, at der skal være flere valgdebatter i fremtiden?

- Det ved jeg ikke. Der har været tre tv-debatter og en enkelt i radioen, og der er syv partier. Det har været svært at komme med dybere svar til de forskellige spørgsmål, da vi får kort tid til at svare. Og selvfølgelig har vi ønsket at komme til så mange byer som muligt, men det er næsten umuligt, da det er dyrt at rejse rundt i landet. Jeg håber derfor på, at der kan ske ændring af valgdebatterne i fremtiden, da partierne ikke får lang tid nok til at komme med deres argumenter, svarer han.

Pele Broberg havde orlov fra Inatsisartut under valgkampen til folketingsvalget. Han oplyser, at han nu er tilbage som medlem af Inatsisartut.