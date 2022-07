Pele Broberg: Dansk dobbeltmoral

Redaktionen Fredag, 01. juli 2022 - 09:51

Forsvarsministeriet gav for nylig ordren på seks nye patruljefartøjer til det danske søværn til Danske Patruljeskibe K/S - et selskab oprettet til lejligheden af et konsortium bestående af den danske højteknologiske våbenproducent Terma, skibsdesignfirmaet OMT Naval fra Odense og pensionsselskabet PensionDanmark.

Det er sket uden EU-udbud – angiveligt af hensyn til rigets sikkerhed. Ordren anslås af kilder i forsvaret til at have en værdi af mindst fem milliarder kroner. Det skriver avisen Sermitsiaq.

Det er sket samtidig med, at danske og grønlandske politikere i begyndelsen af maj indgik en aftale om den såkaldte arktiske kapacitetspakke, hvor det netop er et krav, at grønlandske opgaver til en samlet pris af godt 900 millioner kroner skal i EU-udbud – selv om Grønland ikke er medlem af EU.

Bestillingen af de nye patruljefartøjer uden EU-udbud samtidig med kravet om EU-udbud i Grønland, ryster inatsisartut-medlem og tidligere naalakkersuisoq for udenrigsanliggender Pele Broberg (N), der mener, at EU-udbud svækker grønlandske virksomheders muligheder for at deltage i projekterne.

Tragikomisk

- Det er jo dansk dobbeltmoral og fuldstændig tragikomisk, siger Pele Broberg til Sermitsiaq.

- Jeg fristes til at sige ”Hvad sagde jeg?”, for det viser, at Danmark bøjer reglerne fuldstændigt efter forgodtbefindende. Sagen med patruljefartøjerne er et bevis på, at dansk forsvarspolitik ikke handler om forsvar, men er støtte til danske arbejdspladser og dansk industri.

