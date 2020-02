Pele Broberg og Partii Naleraq: Fiskerikommissionen er en farce

redaktionen Lørdag, 29. februar 2020 - 13:02

Fiskerikommissionen afleverer om fire måneder sin betænkning med et udkast til en ny fiskerilov, men allerede i dag skændes politikerne bravt om indholdet.

Pele Broberg fra Partii Naleraq går et skridt videre:

– Fiskerikommissionen er spild af både tid og penge, og derfor bør den nedlægges.

Vil samle støv

– Hvorfor det?

– Fiskerikommissionens møde i sidste uge i Ilulissat viser, at den har lagt sig fast på to omdrejningspunkter: Armslængdeprincippet skal være gældende ved den fremtidige kvotefordeling, og antallet af jollefiskere skal begrænses voldsomt, siger Pele Broberg til Sermitsiaq.

– Men uroen omkring fiskeripolitikken viser, at ingen af disse to omdrejningspunkter har gang på Siumuts jord. Det regeringsbærende parti vil forsat have politisk kontrol over kvotetildelingen, og en voldsom reduktion af jollefiskere, især i Diskobugten, er politisk uspiseligt. Der er således en verden til forskel på Naalakkersuisuts kommissorium og Siumuts reelle fiskeripolitik. Derfor har arbejdet i Fiskerikommissionen udviklet sig til en farce, for allerede i dag kan vi se, at betænkningen kommer til at samle støv på en hylde i Selvstyre-tårnet i lighed med så mange andre betænkninger, siger han til avisen.

