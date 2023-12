Pele Broberg (N) revser systemet: Hvem repræsenterer Grønland?

Jensine Berthelsen Onsdag, 27. december 2023 - 17:30

Mange politikere har talt om det - men indtil videre er der ingen, der har taget konkret skridt til en holdbar vision om, hvilken rolle landets to folketingsmedlemmer skal have i forhold til Inatsisartuts og Naalakkersuisuts øgede selvbestemmelse.

Nuværende medlem af Folketinget, Aki Matilda Høegh Dam (S) har senest lavet oprør under formandskampen i moderpartiet Siumut. Hun erkendte, at hun hellere vil arbejde hjemme end i Danmark og sagde i samme vending, at hun helst ser afskaffelse af grønlandske folketingsmedlemmer.

Afskaf valg til folketinget

Nu forsøger formanden for Naleraq, Pele Broberg, at tage tyren ved hornene.

Det gør han igennem et § 37 spørgsmål (spm. 183/2023). Han henviser til Selvstyreloven og Grundloven, som giver hjemmel til at afskaffe de to grønlandske folketingsmandater.

Broberg kræver svar på, hvor længe Naalakkersuisut vil fortsætte med uklarheden om, hvorvidt det er medlemmerne af folketinget eller Naalakkersuisut og Inatsisartut, der er Grønlands repræsentanter

For det andet vil han have svar på, om Naalakkersuisut er klar til at kontakte den danske regering, for at give besked om at der ikke skal foretages valg til Folketinget fra Grønland, så der kan lovgives i henhold til Danmarks grundlov §32, stk. 5.

For det tredje vil han have svar på, om Naalakkersuisut er klar til at foretage en sådan henvendelse af egen drift, eller vil man have Inatsisartut skal danne en sådan mening først.

- Der er altid påstande om ønske om selvstændighed, som fremstår helt uden troværdighed hvis man ikke engang kan afskaffe valg til Folketinget, mens man stadig er i det det danske “rigsfællesskab”, argumenterer Pele Broberg.