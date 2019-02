Pele Broberg om lufthavne: Tingene hænger ikke sammen

Redaktionen Søndag, 17. februar 2019 - 09:21

- Hele oplægget med Kalaallit Airports A/S og lufthavnspakken var, at vi skal overgå til en ny form for infrastruktur, der skal sikre bedre og billigere flyforbindelser både internt i Grønland og til og fra Grønland. Men jo nærmere vi kommer til implementering af planerne, jo tydeligere bliver det, at vi ikke aner hvad der sker eller hvad konsekvenserne bliver for størstedelen af befolkningen, siger Pele Broberg fra Partii Naleraq.

Partii Naleraq forlod netop koalitionen på grund af lufthavnspakken. Dels på grund af de mange penge, det koster, uden at man kunne dokumentere, at investeringen vil være rentabel, dels fordi den danske stat vil få afgørende indflydelse i forbindelse med sin investering i projektet.

Mere uklart

- Naalakkersuisut lover stadig, at det hele bliver billigere og bedre, men de kan stadig ikke forklare hvordan, eller hvorfor man vil bygge 2.200 meter baner i Ilulissat og Nuuk. De seneste oplysninger om dispensationer ved flyvning på Nuuk gør det hele endnu mere uklart, vurderer Pele Broberg, der også har en faglig baggrund som tidligere pilot i Air Greenland.

LÆS OGSÅ: IA: Man har tiet om flysikkerheden

- Man vil lave nye indfaldsveje til landet, så andre operatører end Air Greenland vil få muligheden for at flyve til landet. Men det hænger ikke sammen med, at man skal godkendes for at få dispensation til at lande i Nuuk. Der er ingen flyselskaber, som vil afsætte et bestemt fly til at flyve til Nuuk. Især ikke de lavprisselskaber, som man håber på vil bruge de nye lufthavne. Deres fly er hele tiden i luften og flyver over hele verden. De vil ikke reservere et bestemt fly til Nuuk, forklarer han.

Læs hele artiklen i Sermitsiaq – få adgang til avisen via linket herunder: