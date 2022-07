Pele Broberg vil have folkeafstemning om Uran

Merete Lindstrøm Fredag, 22. juli 2022 - 11:16

Formanden for Naleraq, Pele Broberg er klar til en vejledende folkeafstemning om Uran næste år. Derfor har han sendt et lovforslaget i høring.

Forslaget går på, at der den 4. april 2023 holdes en vejledende folkeafstemning om ophævelse af Inatsisartutlov om forbud mod forundersøgelse, efterforskning og udnyttelse af uran m.v.

Pele Broberg agter at fremsætte lovforslaget til efterårssamlingen.

Træt af snævre politiske flertal, og vil høre befolkningen

I baggrunden for høringen skriver Pele Broberg, at det i 2013, var et snævert flertal i Inatsisartut som besluttede at ophæve ”Nul-tolerancen” over brydning af uran, ligesom det i 2021 var et snævert flertal, der vedtog Inatsisartutloven om forbud mod forundersøgelse, efterforskning og udnyttelse af uran.

Broberg mener, at det store spørgsmål om uran kan have indvirkning på valgt til Inatsisartut, hvis vælgerne stemmer på politikere, bare fordi de er enige om uran-spørgsmålet.

- Det mener Naleraq ikke er gavnligt for hverken demokratiet eller landets udvikling generelt.

Skal forbudet mod uran ophæves?

Forslaget vil medføre, at Inatsisartut igennem en vejledende folkeafstemning vil blive forelagt en klar meningstilkendegivelse fra landets borgere om spørgsmålet om udvinding af uran, lyder begrundelsen videre.

Helt konkret vil Nalaraq bede befolkningen tage stilling til at ophæve det forbud, der er blev indført mod forundersøgelse, efterforskning og udnyttelse af uran sidste år.

Den vejledende folkeafstemning forberedes og gennemføres efter samme retningslinjer, der gælder for valg til Inatsisartut, står der i lovforslaget.