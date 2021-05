Pele Broberg får travlt på de bonede gulve

Ritzau / J. Schultz-Nielsen Mandag, 17. maj 2021 - 05:57

Den amerikanske udenrigsminister Antony Blinken ankom til København sent søndag aften. Udover møder med statsminister Mette Frederiksen og udenrigsminister Jeppe Kofod skal den amerikanske udenrigsminister mødes med Pele Broberg mandag.

Det er ikke mindst de sikkerhedspolitiske forhold i Arktis, der vurderes at stå øverst på dagsordenen i de samtaler Antony Blinken skal have i København.

- Jeg håber at få noget ud af mødet, som vedrører handel og erhverv, og som kan sørge for bedre handelsrelationer, siger Pele Broberg forud for mødet med Antony Blinken.

Mange muligheder

Han peger på, at den amerikanske udenrigsminister er en indfaldsforbindelse til mange muligheder i USA.

- Vi har forhåbninger om, at vi kan få kickstartet en handelsaftale baseret på frihandel, siger han ifølge Ritzau.

Pele Broberg mødtes søndag med Danmarks udenrigsminister, Jeppe Kofod (S). Her blev der dog ikke blevet talt om USA, men i stedet vendt andre uformelle emner.

Pele Broberg blev inviteret på en sejltur af Jeppe Kofod Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

- Møderne, vi kommer til at holde med USA, er nok lidt anderledes end dem, Danmark kommer til at holde, siger Pele Broberg til Ritzau.

Jeppe Kofod har søndag også holdt møde med Færøernes udenrigs- og kulturminister, Jenis av Rana.

Kofod afviser kile

På et pressemøde efter mødet understreger Kofod, at han ikke frygter, at USA slår en kile i forholdet til Grønland.

- Vi støtter, at Grønland har tættere handelsforbindelser til USA, som er et stort ønske. Det bakker vi selvfølgelig også op om - også for Færøernes vedkommende, siger udenrigsministeren.

På onsdag er der Arktisk Råd i Reykjavik i Island og her vil den amerikanske udenrigsminister og Pele Broberg også være til stede, og her er der også planlagt møder. Et af emnerne på rådsmødet er en status på klimaforandringerne, der i særlig grad har betydning for afsmeltningen i Arktisk.

Arktisk Råd slutter torsdag, hvorefter turen går til Nuuk, hvor Antony Blinken blandt andet skal mødes med den nye formand for Naalakkersuisut Múte B. Egede.