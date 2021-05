Pele efter Blinken-møde: Håb om vaccinehjælp fra USA

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 17. maj 2021 - 10:01

Den amerikanske udenrigsminister Anthony Blinken mødtes i dag mandag med kollegerne fra Danmark, Færøerne og Grønland og emnet på mødet var særligt coronapandemien og klimaforandringerne.

- Jeg fik en forhåbning om, at USA på et senere tidspunkt vil melde ud, at man er parat til at hjælpe med vacciner, hvilket vil være rigtig godt for Grønland, så vi kan få gang i turismen hurtigst muligt, siger Pele Broberg til Sermitsiaq.AG.

Det var Pele Brobergs indtryk, at den amerikanske præsident Joe Biden på et senere tidspunkt konkret vil melde ud om USA’s vaccineplan.

Pele Broberg oplyser, at der var tale om et høflighedsmøde, hvor der var lejlighed til at mødes med den amerikanske udenrigsminister.

Fransk visit

- Jeg er jo på fransk visit i København på vejen til Island til Arktisk Råds møde. Derfor var det naturligt at mødes med Antony Blinken, forklarer Pele Broberg, der understreger, at de egentlige og mere spændende emner Grønland og USA imellem vil komme på dagsordenen på torsdag i Kangerlussuaq.

- Vi har jo som sådan intet tilfælles her i København. Det bliver langt mere konkret på vort møde torsdag, hvor Antony Blinken gæster Grønland i Kangerlussuaq, hvor Múte B. Egede og jeg skal mødes med ham, lyder det uddybende fra Pele Broberg, der holdt et kort indlæg på mødet de fire udenrigsministre imellem.

- Vi er jo naturligvis glade for den amerikanske udenrigsministers interesse for Grønland, og der blev givet udtryk for, at vi var vigtige allierede, fortæller Pele Broberg om mødet.