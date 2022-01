PCR-test er forbeholdt de meget syge

Merete Lindstrøm Mandag, 17. januar 2022 - 16:48

Efter dagens pressemøde står det klart at PCR-test ikke længere er allemandseje og at ressourcerne skal bruges på andet end test af almindeligt syge borgere.

Det understregede Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked og Indenrigs Anliggender, Mimi Karlsen (IA) mandag.

- Vi har fortsat hurtig smittespredning og der er endnu mere smitte nu end for en uge siden da vi havde pressemøde sidst. Derfor er det nødvendigt at prioritere vores ressourcer bedst muligt. Med det smittetryk der er så er det ikke afgørende for samfundet eller for hver enkelt borger at have en positiv PCR-test hvis man er syg, siger Mimi Karlsen.

Test har ikke betydning for epidemien

Både hun og landslægen understreger, at man ikke skal gå til sit lokale testcenter, selvom man har fået en positiv kviktest/antigentest.

I stedet skal man blive hjemme i isolation til man er ovre sin sygdom - nærmere betegnet 48 timer efter man har haft symptomer, eller syv dage efter man har lavet en postitiv test, hvis man ingen symptomer har overhovedet. Reglerne kan læses på corona.nun.gl.

- Ressourcerne i testcentrerne skal bruges til de borgere, som bliver alvorligt syge, så man kan diagnosticere dem med corona og behandle dem derefter, siger Landslæge Henrik L. Hansen.

- De fleste ressourcer, der bruges på at analysere test og kontakte smittede, er de samme ressourcer, som ellers kan bruges til at behandle syge og vaccinere, siger Mimi Karlsen.

Rejsende kan også blive testet

Ud over de alvorligt syge så vil personer, der har behov for en test i forbindelse med rejser og coronapas ved rejse, blive prioriteret til PCR-test.

Henrik L. Hansen mener epidemien her i landet topper om nogle få uger.

- Nu står vi i det man kan kalde en udbredt epidemi i Grønland. Hovedparten af befolkningen er vaccineret og mange er vaccineret tre gange. Det gør, at vi nok skal komme igennem den epidemi, som vi er midt i nu.

Landslægen erkender at der vil være synlige konsekvenser af epidemien.

- Der vil være omkostninger i løbet af de kommende uger. Mange vil blive syge, få vil blive alvorligt syge og vi vil se enkelte dødsfald. Men samlet set skal vi nok komme igennem det. Det er en helt andet situation end før vi begyndte at vaccinere, siger Henrik L. Hansen.

Økonomisk kompensation

Mimi Karlsen oplyser at det er mulighed for økonomisk kompensation hvis man er syg og ikke får løn under sygdom. Det kræver ingen PCR-test som dokumentation.

- Syge uden ret til løn fra arbejdsgiver kan søge om økonomisk hjælp hos borgerservice, socialforvaltning eller Majoriaq. Det er vigtigt at du ikke møder personligt op, hvis du er smittet eller har symptomer, siger Mimi Karlsen.

Derudover er Departement for Erhverv sat i gang med at arbejde på forskellige erhvervsydelser, på opfordring fra partilederne, som har været samlet til et møde tidligere i dag om coronasituationen.