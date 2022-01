Paviasen svarer Naleraq: Ser gerne på konkrete forslag

Thomas Munk Veirum Onsdag, 26. januar 2022 - 15:05

Mandag kom Naleraq med en slet skjult politisk trussel mod naalakkersuisoq for infrastruktur Mariane Paviasen (IA).

Koalitionspartiet vil have al snak om brugerbetaling i havne for jollefiskere og mindre fartøjer pakket væk, og derudover vil partiet have fjernet den brugerbetaling, som jollefiskere og mindre fartøjer betaler til Sikuki Harbour i Nuuk.

Hvis ikke det sker, har naalakkersuisoq ikke længere et flertal bag sig, lyder det Naleraqs Jens Napaattooq.

Mariane Paviasen siger til Sermitsiaq.AG, at Naleraq er velkommen til at komme med et konkret forslag:

Henviser til finanslovsaftalen

- Hvis der er et politisk ønske om at fritage jollefiskere og mindre fartøjer for brugerbetaling, så er jeg åben for dialog. Jeg åben for alle mulige forslag, som kan være bedre end brugerbetaling, som ellers er nævnt i finanslovsaftalen for 2022, siger Mariane Paviasen.

Der står finanslovsaftalen for 2022, der blev indgået mellem Inuit Ataqatigiit, Naleraq, Demokraatit og Atassut, at det er vigtigt, at selvstyrets infrastruktur ikke nedslides yderligere - herunder havnene:

- Der skal være balance mellem udgifter til at drive og holde disse ved lige og indtægterne dertil, som typisk kommer ind via brugerbetaling og/eller bevillinger på finansloven, står der i aftalen mellem partierne.

- Der skal findes en løsning på vedligeholdelsesefterslæbet

Mariana Paviasen siger videre, at hendes dør står åben for koalitionspartneren:

- Jeg ønsker ikke at forhandle gennem pressen. Min dør er åben, og de kan komme, hvis der er noget de vil forhandle om. Det gælder både partier og interessenter.

Hun understreger dog, at der skal findes en løsning på selve vedligeholdelsesefterslæbet på havnene:

- Vi skal gøre noget ved efterslæbet. Vi kan ikke bare sidde og gøre ingenting. Det skal vi have lavet en plan for. Helst med så mange interessenter som muligt, siger Mariane Paviasen og fortsætter:

- Jeg finder det vigtigt at inddrage partierne, og jeg ser gerne, der kommer konkrete forslag.

Vil gradvist indføre brugerbetaling

Konflikten mellem Naleraq og naalakkersuisoq udspringer af et svar fra Mariane Pavisen til Aslak Jensen (S), der blev offentliggjort før weekenden.

Her oplyser Mariane Paviasen, at Naalakkersuisut ikke har planer om at stille krav om ændring af brugerbetalingen for Sikuki Nuuk Harbour A/S.

- Brugerbetalingen dækker de udgifter, Sikuki Nuuk Harbor A/S har til drift, vedligehold og betaling af ydelser for lån, der er optaget for at kunne bygge havnen, skriver naalakkersuisoq til Aslak Jensen.

Naalakkersuisoq oplyser videre, at man arbejder på gradvist at indføre brugerbetaling i andre havne som en del af løsningen på et omfattende vedligeholdelsesefterslæb.

Lov baner vej for brugerbetaling

Udmeldingen fik koalitionspartiet Naleraq op i det røde felt og true naalakkersuisoq med at trække støtten til hende.

Naalakkersuisut har i et tidligere svar oplyst, at med vedtagelsen af Inatsisartutlov nr. 9 af 3. juni 2015 om havne blev der netop vedtaget en gradvis indførelse af brugerbetaling i alle Selvstyrets havne.

- I princippet blev det vedtaget, at dem der tjener penge på havnen, også skal betale for driftsudgifter og ydelser for lån, der er optaget for at bygge havnen, skrev daværende naalakkersuisoq for infrastruktur Naaja Nathanielsen i et skriftligt svar i foråret 2021.

Tilbage i 2017 blev vedligeholdelsesefterslæbet på landets havne opgjort til cirka 270 millioner kroner af naalakkersuisut.